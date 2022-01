Retrait des cartes d’électeurs à Sédhiou : La faible affluence préoccupe l’autorité administrative

Des cartes d'électeurs en souffrance à la préfecture de Sédhiou

Dans les tiroirs de la commission de distribution des cartes d’électeurs sise à la préfecture de Sédhiou, on dénombre à une semaine des locales du 23 janvier, 859 cartes en souffrance. Pour l’autorité préfectorale, cela ne se justifie pas. « Nous avons usé de tous les moyens officieux et officiels pour inviter les populations de la commune à venir retirer leurs cartes. Nos portes sont largement ouvertes et la préfecture est très bien accessible à tous ».





Loin d’être découragée, l’autorité préfectorale, madame Ngoné Cissé poursuit la sensibilisation à travers les canaux de communication traditionnels comme modernes pour vider le stock.





Pour rappel, sur les 274 cartes issues de la refonte de 2016 et de la révision de 2018, seules quatre cartes ont été retirées soit un 1.61%. Concernant les nouvelles cartes issues de la révision de 2021, sur les 1287 cartes reçues, 671 ont été retirées à la date d’hier jeudi 13 janvier soit 52.13%. Au total, sur les 1534 cartes, 675 sont retirées soit 44.%.