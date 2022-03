Retrouvailles avec le Pds : ‘’ L’Apr n’est pas prête à composer avec qui que ce soit ‘’ (Ibrahima Sène)

Ibrahima Sène, secrétaire national chargé des questions économiques du Parti de l’indépendance et du travail s’est prononcé sur l’actualité politique, dominée par de possibles retrouvailles entre le PDS et l’APR, la nomination d’un Premier ministre et les élections législatives de juillet 2022.