Retrouvailles de la grande famille socialiste : Les vœux d’Abdoulaye Wilane

Retrouvailles de la famille socialiste

Le porte-parole du Parti socialiste (PS), Abdoulaye Wilane, est l’une des rares personnes à appeler aux retrouvailles de la grande famille socialiste. À ce sujet, le député, président du Conseil départemental de Kaffrine, dit être en contact avec d'anciens du PS avec lesquels il a de bonnes relations.





"C’est en toute loyauté, en toute transparence que je prends la responsabilité de répéter ce que j’ai toujours dit. Je consacre énormément de temps à des rencontres, à des contacts avec des militants et militantes de partis dont les formations sont issues de la roche-mère. Et cela ne concerne pas seulement les amis de Taxawu Sénégal (formation politique de Khalifa Sall) ; ça concerne le SUR de notre président Abdoulaye Makhtar Diop, le parti du président Souty Touré, le parti de notre regretté Djibo Ka (URD), sans oublier le parti d'Aloise Gorgui Dione, le parti de Robert Sagna. Lui, c’est le dernier des Mohicans. C’est un vrai socialiste. Je discute avec certains de ces dirigeants politiques, sans oublier l’AFP de Moustapha Niasse", a rappelé le député Abdoulaye Wilane du PS.