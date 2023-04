Retrouvailles Idrissa Seck-Yankhoba Diatara : Rewmi/Thiès-Est applaudit

«Nous nous réjouissons des retrouvailles heureuses entre le président Idrissa Seck et Yankhoba Diatara. Ils se sont retrouvés, ils ont parlé et cette histoire est derrière nous maintenant. Nous mettons le focus sur 2024». Ce sentiment émane de la coordination de la commune de Thiès-Est du parti Rewmi. Son secrétaire général, Saër Mangane, tête de liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY) à la mairie de Thiès-Est, aux dernières élections locales du 23 janvier 2022, rappelle que «la destitution du Yankhoba Diatara de son poste de 2e vice-président du parti Rewmi ne pourrait enlever en rien l'engagement et la loyauté aux côtés du président Idrissa Seck de l’actuel ministre des Sports qui se sent, aujourd’hui plus que jamais, à l’aise pour poursuivre sa mission patriotique auprès de son mentor».





Et de souligner qu’«il n’y a guère à s’alarmer dans la mesure où le président Idrissa Seck, compte tenu des dispositions internes qui régissent le parti, donc conformément à son pouvoir discrétionnaire, dispose d’une totale liberté d’user de ses prérogatives pour nommer ou enlever qui il veut à un poste au niveau du Secrétariat national, sans l’avis de ce dernier». Et de penser que «compte tenu des relations exceptionnelles avec Idrissa Seck, le ministre Diatara devrait pouvoir surmonter facilement ce simple incident».





La coordination Rewmi de Thiès-Est encourage Diatara à «poursuivre le travail déjà entamé depuis des années avec fidélité et loyauté auprès de son leader Idrissa Seck».





Par ailleurs, Saër Mangane et ses «frères» et «sœurs» de parti remercie la population de Thiès par rapport à «l'engouement démontré dans les opérations de recensement de nos militants et responsables dans les différents centres de vote de Thiès».





Cela, remarquent-ils, a suscité «un enthousiasme exceptionnel auprès des populations qui ont y adhéré en masse, parce que depuis qu'on a commencé à agiter la candidature d’Idrissa Seck à la Présidentielle de 2024, les gens, de plus en plus, se rendent conscients du fait que cette option reste un moyen d’effectuer un grand retour dans le parti».





Surtout, disent-ils, «on a des militants et responsables qui, un moment, avaient disparu de la nature et qui, aujourd’hui, commencent à se manifester en masse».





Le coordinateur communal du parti Rewmi à Thiès-Est, appréciant «ce grand retour des militants et sympathisants du parti déclenché au niveau de Thiès dans le cadre des opérations de recensement», ne manque pas de dénoncer «une certaine entreprise de diabolisation, de manipulation autour de tous les actes posés par le président Idrissa Seck et le parti Rewmi».





Saër Mangane pense que «l'heure a sonné pour tous les militants et sympathisants du parti, où qu'ils se trouvent, de faire bloc autour du président, pour faire face». Parce que, indique-t-il, «il ne s'agit pas de la personne d’un individu, mais il est plutôt question de l'intérêt national».





Aux yeux de M. Mangane, «de tous les candidats qui peuvent prétendre légitimement à diriger ce pays, le président Idrissa Seck peut se placer au podium des plus outillés politiquement, s'il n'est pas le meilleur. Aussi, il a montré et démontré qu’il reste un républicain convaincu par rapport à tous les actes et sacrifices à son actif. Il n'est pas seul, les gens sont prêts à le défendre».