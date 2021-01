Retrouvailles Idy-Macky : ‘’Une volonté du patron de l’Apr, pour mieux contrôler le pays’’ (Professeur)

Les retrouvailles entre Idrissa Seck et Macky Sall, qui avaient surpris plus d’un, continuent de susciter des interrogations sur l’avenir politique des deux hommes.‘Mais ce qui est sûr, selon le professeur Pape Demba Sy, c’est que le patron de l'Apr a une volonté de mieux contrôler le pays, en rapprochant certains leaders de l’opposition auprès de lui.‘’La retrouvaille entre Idrissa Seck et Macky Sall est une volonté de Macky de se renforcer, pour mieux contrôler le pays. Mais, aussi, ce sont des retrouvailles entre anciens libéraux. Ils ont profité du dialogue politique pour se retrouver.‘C’est ce qui est d’ailleurs peu élégant de leur part’’, a fait savoir Pape Demba Sy, leader de l’Udf/Mbollo-mi, qui était l’invité du ‘’Grand Jury’’ de la Rfm.