Retrouvailles Macky-Idy : Les Rewmistes de Diourbel applaudissent et appellent à la retenue

La coordination départementale de Rewmi de Diourbel s’est prononcée, rapporte Rewmi Quotidien, sur les retrouvailles entre Macky Sall et Idrissa Seck.Et c'est pour "approuver totalement l’entrée de leur parti dans le gouvernement, renouveller leur soutien et confiance totale au président Idrissa Seck et l’encourager dans son choix courageux à participer à l’effort de développement".Les Rewmistes de Diourbel félicitent également Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop nommés ministres de la République.Par ailleurs, la coordination départementale appelle ses militants et sympathisants "à la retenue et à l’incarnation des valeurs morales et religieuses"."C’est dans le calme, la sérénité et la sagesse que le Sénégal sera construit pour un meilleur devenir de toutes et de tous", renseigne le coordonnateur départemental, Moustapha Mbaye.