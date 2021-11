Révélation du ministre ARONA COUMBA NDOFFENE DIOUF : "En 2007, j’ai décliné l’offre de Wade de remplacer Macky Sall au poste de Premier ministre"

C'est une révélation de taille que le ministre-Conseiller spécial du chef de l'Etat, Arona Coumba Ndoffène Diouf, a faite, hier, à travers l'entretien qu'il a accordé à VOX POPULI, pour commenter notamment le retour annoncé du poste de Premier ministre. A l'en croire, il a décliné, en 2007, l'offre de Me Wade, qui l'avait saisi pour qu'il remplace Macky Sall, Premier ministre d'alors.





Quel commentaire faites-vous de la décision du chef de l'Etat de restaurer le poste de Premier ministre ?





Le Sénégal a vécu, durant ces deux dernières années, la crise la plus vaste et la plus grande de son histoire, à cause de la pandémie de Covid-19. Faisant face à de nouveaux paradigmes économiques, sociaux, éducatifs et environnementaux, c’est tout à fait normal de réorganiser l’appareil d’Etat devant une nouvelle réalité nationale et mondiale. Le retour du poste de Premier ministre est en parfaite synergie avec cette situation. Cela permettra au président de la République d’élargir son spectre d’actions par rapport aux demandes des populations. Ce poste ne sera pas facile avec la montagne d’urgences qui attend le prochain Premier ministre. Vous savez, en 2007, j’ai décliné l’offre du Président Abdoulaye Wade, de remplacer l’actuel Président Macky Sall, Premier ministre à l'époque. A part les raisons d’ordre personnelles, la principale était simplement le fait que j’avais vécu très longtemps aux Etats-Unis et je méconnaissais les problèmes endogènes des Sénégalais. Aujourd’hui, c’est diffèrent. Car depuis mon retour en 2012, je suis employé de l’Exécutif dans le Cabinet du Président. Donc, une grande expérience accumulée des dossiers importants et stratégiques du pays.







Que vous inspire le refus d'Ousmane Sonko de signer la charte de la paix ?





Il en a plein droit en tant que citoyen. Maintenant, il appartient aux dépositaires de cette charte d’en tirer des enseignements. Voilà une question de responsabilité où tout le monde devra faire face en temps opportun, aussi bien lui, les Sénégalais, que l’Etat. Du côté de l’Etat, je pense que tout a été déjà dit. Qui vivra verra.







L’opposition accuse le régime d’être à l’origine de la violence politique. Vous en dites quoi ?