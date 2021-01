Révélations sur un protocole : Macky avait promis à Idy le COUD, la Petite enfance, des postes de PCA…

Le quotidien Tribune dévoile, dans sa livraison de ce samedi, les dessous de l'alliance entre Macky Sall et Idrissa Seck.D’après le journal, outre le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et les deux postes ministériels, Idy avait réclamé la direction du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD), celle de la Petite enfance, certaines directions générales et des postes de PCA.D'ailleurs, le COUD devait revenir à un haut responsable du parti Rewmi. Ce dernier, très déçu, rumine encore sa colère contre le président du CESE.Si Macky Sall n’a pas accédé à la requête d’Idrissa Seck, c’est parce qu’il s’est rendu compte que ce dernier ne l’a pas rejoint avec la masse qui l’a accompagné lors de la Présidentielle de 2019.L’autre raison, et non des moindres, le chef de l'État s’est rendu compte qu’en donnant tous ces "strapontins" à Idy, il le renforcerait et que "rien ne pourrait arrêter" le président du parti Rewmi.