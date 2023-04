Révision des listes électorales : La commune de Nabadji Civol enregistre 4 037 nouvelles inscriptions

Les opérations de révision des listes électorales prévues pour un mois sur l'ensemble du territoire national et à l’étranger ont démarré le jeudi 6 avril 2023 dans le département de Matam. Elles se déroulent au niveau des dix commissions fixes des dix communes, en plus des commissions mobiles qui ont été créées, pour qu’en fonction de la durée assez limite du calendrier, de l’immensité du département et du nombre important des demandes en provenance des primo-votants, le travail puisse se faire dans les délais requis.





À quelques jours de la fin des opérations, la commune de Nabadji Civol caracole en tête avec 4 037 nouvelles inscriptions. Des résultats qui motivent la satisfaction du maire Abdoulaye Sally Sall dont la commune qui compte plus de 88 villages et hameaux est la plus grande du Fouta (région de Matam et département de Podor incluses).





Selon l’édile de la commune, "à deux jours de la fin des opérations, la collectivité, qui compte déjà 30 000 électeurs, a pu enregistrer plus de 4 037 nouvelles inscriptions parmi lesquelles des primo-votants".





Dès le début des opérations, "la commune a mis en place une campagne de communication et de sensibilisation pour recenser les personnes qui n’étaient pas inscrites, en recrutant 37 jeunes facilitateurs pour accompagner les populations dans le processus", note-t-il.





Le maire de la ville, satisfait des résultats obtenus, compte poursuivre ce moyen de communication pour relever le taux de participation de l’électorat dans sa commune d’où est originaire le président de la République Macky Sall.





Pour Abdoulaye Sally Sall, l'expérience démontre que les élections se gagnent en amont par les inscriptions et non le jour du vote, et c’est ce qui a été fait avec organisation et méthode. Pour lui, le président Macky Sall a déjà gagné massivement sa commune d'origine.