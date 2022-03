Révision des listes électorales : Yewwi Askanwi mobilise ses troupes

Pour réussir la campagne de révision exceptionnelle des listes électorales, qui permettra à des milliers de jeunes Sénégalais en âge de voter de pouvoir s'acquitter de leur devoir civique, le mandataire national de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi invite toutes les coordinations départementales, communales et de la diaspora à se mobiliser.





Aussi, de s'organiser et d'accompagner les personnes qui désirent s'inscrire sur les listes électorales et plus tard, "le moment venu, récupérer leur carte d’électeur", à le faire.





Déthié Fall de conclure : "Nous demandons également à tous les mandataires des partis politiques et ceux des mouvements membres de notre coalition accrédités par ces derniers pour les représenter dans les commissions administratives, de se préparer pour une surveillance optimale de cette étape importante, pour une éclatante victoire de la coalition, au soir du 31 juillet 2022."