Révision du contrat du quai de pêche, Poursuites judiciaires dans le foncier… : Le Conseil municipal donne carte blanche au Maire Ousmane Sonko

Le Maire de Ziguinchor peut maintenant dérouler. Le Conseil Municipal de cette ville vient de lui donner l’onction de mettre en œuvre certains points inscrits à l’ordre du jour. Parmi ces projets, une révision régie intéressée par la commune, la concession du stade Jules François Bocandé, la révision du contrat de concession du quai de pêche, la création d’une régie spécialisée au quai de pêche, l’amendement de l’autorisation spéciale de report, les autorisations spéciales FDD et FECT 2023.







La réalisation de ces points, dans les délais tout en respectant requiert l’implication de tous. C’est un appel qui a été lancé par l’édile de la ville.





" La régie intéressée est une bonne formule pour la réalisation qualitative et quantitative des travaux, mais également pour la création d'emplois ", affirme le Maire Sonko.





L'édile compte sur un partenariat public-privé pour la mise en place de cette régie. « Avec cette formule de régie intéressée pour la commune des activités à haute intensité de main d'œuvre doivent pouvoir se réaliser », renseigne Ousmane Sonko.









Démarrage des travaux du stade Jules François Bocandé









Le ressort aussi de la rencontre, le démarrage des travaux de construction du stade Jules François Bocandé. Toutefois, le Maire souhaite l’implication des associations sportives.









Haro sur le détournement des assiettes foncières





Le Maire de Ziguinchor ne compte pas transiger avec des personnes en déphase avec les règles en vigueur dans le domaine du foncier. Il compte mettre fin aux agissements contraires au code de l’urbanisme et aux règles qui régissent les lotissements. Des illégalités ont été constatées à la fois dans la gestion des lotissements autorités, mais également dans l'application de lotissements non autorisés.





De plus sur le registre des dossiers judiciaires, il y a " des agissements qui ont consisté à détourner un certain nombre d'assiettes foncières de leurs objectifs ". Il s'agit entre autres les places qui ont été réservées pour les équipements.









Les fonds de dotation et d’équipement









Il a été aussi au menu les deux fonds à savoir celui de dotation et d’équipement des collectivités territoriales. Ces fonds, précise, le Maire et leader du PASTEF, ont été reçus après lancement et émission des convocations de la précédente session, ce qui explique, l'intégration de cette question en cette session tenue le 8 mai 2023.









Après discussions, six des sept points soumis au conseil municipal pour des autorisations ont été votés à l'unanimité. Le seul point relatif à la saisie des autorités judiciaires par rapport à certains agissements où il y a eu que deux abstentions sur plus d’une soixantaine de conseillers ayant pris part à cette session.





En résumé, le conseil municipal de la Mairie de Ziguinchor donne feu vert pour la concrétisation de toutes les mesures soumises en ce jour. Ces autorités ayant donc fait l'objet de vote vont permettre au Maire et à son équipe de réaliser le travail attendu, précise Ousmane Sonko.