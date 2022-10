Révolte de Mimi Touré : Macky Sall prépare une riposte foudroyante

C’est Le Quotidien qui donne l’information dans son édition de ce lundi. D’après le journal du groupe Avenir communication, le Président Macky Sall échaffaude la riposte contre Mimi Touré, qui a rompu les amarres avec le camp présidentiel, notamment en démissionnant du groupe Benno Bokk Yakaar à l’Assemblée nationale.



La même source précise que le chef de l’État prépare un grand coup de balai pour exclure de l’appareil d’État tous les pro-Mimi Touré assumés ou embusqués. Macky Sall serait en train de confectionner la liste des têtes qui devraient tomber dans les prochains jours.



Le Quotidien informe que ces inconditionnels de l’ancienne Première ministre se retrouvent aussi bien au niveau des cabinets ministériels qu’au Palais et dans les agences et autres stations de décision. L’objectif de ces derniers, assure le journal, est d’alimenter Mimi Touré en informations susceptibles de fragiliser le chef de l’État et servir son agenda personnel.



Macky Sall aurait été informé de ce dessein. C’est d’ailleurs, selon Le Quotidien, la raison pour laquelle il a renoncé à choisir l’ancienne Garde des Sceaux comme candidate du groupe Benno pour le poste de président de l’Assemblée nationale. D’autant que, souligne la même source, des députés du camp présidentiel avaient exprimé de vives réticences à l’idée de voir leur tête de liste aux Législatives occuper le perchoir.