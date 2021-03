Rewmi: Badara Gadiaga démissionne

Encore une nouvelle démission au parti Rewmi d'Idrissa Seck. Après le départ d’Abdourahmane Diouf et l’épisode Déthié Fall qui a pris ses distances, un autre responsable et pas des moindres quitte le navire qui a fini de s’amarrer dans la mouvance présidentielle. En effet, le désormais ex membre du Secrétariat national et de la Cellule de communication du Parti Rewmi, Badara Gadiaga vient d’officialiser sa démission. Voici sa déclaration: