REWMI : Dr Momar Thiam décrypte le limogeage de Déthié Fall

Expert en communication politique, Dr Momar Thiam réagit après le limogeage de Déthié Fall. L’analyste estime qu’entre l’exigence républicaine et les réalités politiques, il y a un énorme fossé. «Mais, ce qu’il faut craindre c’est une assemblée nationale politisée à outrance», fait-il savoir sur les ondes d’Iradio.Selon l’expert, dont les propos sont rapportés par L’AS, l’honnêteté républicaine ou la pratique républicaine voudrait que le député soit au service du peuple et qu’à partir du moment où il est élu et qu’il est dans l’hémicycle, il doit avoir cette exigence républicaine qui fait qu’il parle au nom du peuple. «Toutefois, si le député est élu autour d’un parti ou bien dans une coalition, il doit impérativement (ça c’est le mot d’ordre dans les partis politiques) respecter la ligne du parti ou de la coalition», déclare Dr Thiam.Selon lui, la conséquence directe c’est qu’on voit tout de suite que l’hémicycle est très politisé et très partisan et va parfois à l’encontre des populations qui, quelle que soit leur étiquette politique, aspirent aux mêmes choses, au bien-être, à l’éducation, à la sécurité, à une meilleure santé, etc.« La vision du président de la République s’arrête à Diamniadio». Tels sont les propos de Déthié Fall à l’Assemblée nationale, ce samedi. Ce qui lui a valu son limogeage. Il est destitué de son poste de vice-président du parti Rewmi, dès le lendemain, par Idrissa Seck qui a peu goûté cette sortie de son désormais ex-poulain contre son nouvel allié, Macky Sall, qui l’a bombardé président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).