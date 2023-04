Rewmi : Idrissa Seck humilie «ses» ministres Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop

Le secrétariat national de Rewmi s’est réuni samedi. Au cours de la rencontre, le président du parti, Idrissa Seck, a fait passer un sale quart d’heure aux deux ministres de sa chapelle politique présents au gouvernement : Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop.



D’après Les Échos, qui a rapporté la scène, c’est le ministre des Sports qui a essuyé en premier les foudres du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Se tournant vers lui, décrit le journal, Idrissa Seck fait siffler ses oreilles : «Je t’avais demandé de recruter 50 jeunes dans ton ministère. Pourquoi ce n’est toujours pas fait ?»



Yankhoba Diatara tente une explication, cafouille. Le président de Rewmi le coupe : «Je ne t’ai pas demandé tout ça. J’aimerais juste savoir pourquoi cela n’a toujours pas été fait.»



Au tour du ministre de l’Élevage et des Productions animales : «N’avais-tu pas promis de chercher une permanence pour le parti ?», questionne Idrissa Seck. Aly Saleh Diop, d’après Les Échos, «se confond en excuses avant de tenter de s’expliquer». «Les participants étaient si gênés que l’assistance était plongée dans un silence total pendant plusieurs minutes», rapporte le journal.