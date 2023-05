Rewmi : Un responsable lâche Idy pour Déthié Fall

Alors qu’il a récemment signé son retour dans l’opposition, dont il se proclame chef de file, l’ancien président du Cese est lâché par certains responsables de son parti. C’est le cas de Mor Ndiaye, ex-coordonnateur départemental du Mouvement des enseignants de Rewmi (Mer) de Louga et ex-commissaire politique dudit parti, qui a officiellement rejoint le Parti républicain pour le progrès (Prp) de Déthié Fall.





L’ex-membre de la Cellule des cadres du parti orange a expliqué avoir, dans son combat de militant, l’opportunité de côtoyer dans le parti Rewmi, et « avec affabilité » Déthié Fall qui, selon lui, « n'a cessé d’incarner, de défendre et de promouvoir avec conviction et constance les valeurs qui constituent le socle sur lequel notre société est bâtie ».





L’ex-coordonnateur de la commune de Thiamène Cayor et ex-plénipotentiaire de l’arrondissement de Koki a, en outre, fait savoir que le patron du Prp « a montré et démontré que chez lui, la liberté, la probité, la dignité et le respect de la personne humaine, la tolérance, la souveraineté nationale ne sont pas des slogans ou des mots creux et vides de sens ».





M. Ndiaye est d’avis qu’aujourd’hui, « de Thiamène à Fongolimbi, l’heure est au sursaut et à la ressaisie de ce que nous sommes. Nous ne voulons pas que nos principes soient seulement une idée, aussi belle soit-elle, ou un objet de spéculation ».