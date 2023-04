Rewmi : une audience Amadou Bâ-Diatara, la vraie raison de la colère de Idrissa Seck

Yankhoba Diatara n’est plus de deuxième vice-président de Rewmi. Idrissa Seck, le président du parti, l’a écarté et confié le poste à Abdoulaye Ndoye, le coordonnateur départemental de sa formation politique à Saint-Louis.



Jusque-là, la sortie sur la Sen TV du ministre des Sports validant l’éventualité d’une troisième candidature de Macky Sall a été avancée comme la cause de son éviction. Mais d’après Bés Bi, une autre raison explique ce choix du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Le journal révèle que Idrissa Seck est en réalité en colère contre Yankhoba Diatarra pour une audience accordée à ce dernier par le Premier ministre, Amadou Bâ. La même source précise que la rencontre a eu lieu vendredi dernier, veille de la réunion du secrétariat national de Rewmi.



L’audience s’est d’ailleurs invitée à cette réunion des responsables du parti de Idrissa Seck. «Tu as été reçu par le Premier ministre sans m’en informer», aurait lancé le président du CESE à son désormais ancien vice-président. «Oui, effectivement, mais c’était dans le cadre des activités gouvernementales», aurait répondu Yankhoba Diatara.



Bés Bi rapporte que cette réponse n’a pas convaincu l’ancien Premier ministre. Le journal révèle que Idrissa Seck, «fou de colère», soupçonne une tentative de «déstabiliser Rewmi» en vue d’un clash avec le camp présidentiel. «Au nom de quoi Amadou Bâ, qui n’est pas leader de parti ou de mouvement de Benno bokk yakaar, te recevrait ?», s’est emporté l’ancien maire de Thiès, d’après le journal. Silence de Diatara.



Bés Bi indique que Idrissa Seck est allé plus loin. Il a contacté le Président Macky Sall pour avoir des explications. Le chef de l’État lui aurait juré qu’il n’était pas au courant de l’audience et que celle-ci devait rentrer dans le cadre de la coordination des activités gouvernementales.



Du côté de la Primature, on dédramatise en lavant à grande eau Amadou Ba. «Le Premier ministre n’est pas dans ces débats-là, a juré un proche du chef du gouvernement contacté par Bés Bi. Il a suffisamment de charges pour ne pas être dans ces débats.»