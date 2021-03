RIFIFI AU PUR : Moustapha Sy réclame à Issa Sall son poste de député

Le mandat de député d’Issa Sall est en jeu. En effet, le Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) lui réclame son siège à l’Assemblée nationale. Ce, après qu’il a créé sa formation politique dénommée «Parti de la Paix, de l’Éthique et de l’Équité».D’après Les Échos, les membres du PUR, qui se fondent sur l’article 7 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ont saisi Moustapha Niasse pour qu’il fasse appliquer la loi et qu’Issa Sall soit déchu de son mandat de député acquis grâce à la liste du PUR.Issa Sall, qui a obtenu son récépissé le 17 septembre dernier après 6 mois d’enquête, pourrait céder son poste de député à Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, actuel responsable national chargé des relations publiques du PUR.