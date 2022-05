Risque de rejet de la liste BBY pour surplus de parrainages : les éclairages de Moundiaye Cissé

Les Eclairages de Moundiaye Cissé

Le surplus de parrains ne fait pas l’objet de rejet d’une liste ou d’un candidat ! Tel est l’avis de l’expert, coordonnateur des organisations de la société civile pour les élections, Moundiaye Cissé. Ce dernier s’expliquait pour le cas supposé de la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). En effet, la polémique tourne autour du surplus de parrains déposé par Benno Bokk Yaakaar, avec 55 328 et non 55 327.





Ainsi, la jurisprudence Malick Gakou a été évoquée. Lors de la présidentielle 2019, le leader de Grand parti (Gp), candidat déclaré à cette élection, a été recalé pour avoir déposé des parrainages qui dépassent le nombre requis par la loi.





L’invité de Jury du Dimanche de IRadio indique que « Malick Gakou n’avait pas été recalé à cause de surplus”. “(…) Il y avait des régularisations à faire, par le leader du Gp, sur le nombre de parrains retenus de son dépôt par le Conseil constitutionnel. C’est ce défaut de régulation qui était la source de sa forclusion » clarifie Moundiaye Cissé.





« Ce que YAW devait faire, c’est d’attaquer l’arrêté du 27 avril 2022 du ministère de l’Intérieur », suggère le président de l’Ong 3D, qui exhorte les responsables de Yewwi Askan à déposer un recours auprès du Conseil Constitutionnel, au cas où, ils pensent qu’il ya violation de la loi.