Risque de rejet des listes YAW et BBY : "On ne va pas reporter les élections à cause de leur incompétence" (Thierno Alassane Sall)

AAR SÉNÉGAL est totalement réfractaire à un report des élections législatives. En conférence de presse, la coalition a d'emblée signifié que les listes de ses rivales, BBY et YAW, sont totalement irrecevables. Ainsi, les leaders de AAR invitent au respect de la loi. " Ceux qui parlentt de recommencement n'ont rien compris" ont-ils déclaré à l'unisson. Interpellé sur la possibilité d'un report, Thierno Alassane Sall s'est montré ironique : " La terre aurait-elle tremblé. Y aurait-il un désastre économique, ou des situations qui conduisent à un report?".





Pour l'ancien ministre de l'Energie, il est impensable que deux coalitions monopolisent le pays au point qu'on puisse penser que sans leur participation, il ne peut y avoir d'élections. "On ne peut pas repousser les élections du fait de leur incompétence. Ceux qui se voyaient déjà au trône de la République ont fait plusieurs faux départs. Ceux qui s'étripent le plus sur le ring politique le font parce qu'ils ne comprennent pas que la sagesse et l'intelligence gouvernent le monde." Thierno Alassane Sall est convaincu "que le Sénégal se porterait mieux si les coalitions YAW et BBY ne participent pas aux élections."