[Vidéo] Rivalité avec Mansour Faye : Fatou Thiam cogne sur Mary Teuw Niane

Fatou Thiam sur la rivalité Mary Teuw Niane, Mansour Faye

La bataille de Saint-Louis a déjà commencé. Si le camp de Mansour Faye et celui de son frère de parti Mary Teuw se regardaient en chiens de faïence depuis quelque temps, avec des piques plus ou moins agressifs, l’ancienne députée Fatou Thiam a, elle franchi le Rubicon dans cette rivalité en s'attaquant violemment à Mary Teuw Niane. En effet, la patronne du mouvement l’Alliance Libérale pour l’Unité et la République (ALUR) qui animait un point de presse, a véritablement lancé les hostilités en cognant durement sur l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, actuel PCA de Petersen Holding et adversaire déclaré de Mansour Faye pour les élections municipales à Saint-Louis.