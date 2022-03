Rufisque -Défait aux Locales : Le Pds local veut l’exclusion de Daouda Niang

Le Pds de Rufisque exige l'exclusion de Daouda Niang

A Rufisque, des responsables libéraux réclament la tête du président de la Fédération départementale du Pds dans la vieille ville. Ces membres du bureau fédéral accusent Daouda Niang d’être responsable de la défaite de la coalition Wallu lors des élections locales.





Le bureau fédéral du Parti démocratique sénégalais (Pds) tient en la personne du maire sortant à la ville, Daouda Niang, l’unique responsable de la défaite de la coalition Wallu Senegaal aux Locales du 23 janvier. En journée d’étude samedi pour analyser leurs résultats, les responsables présents ont grillé Daouda Niang dont les actes posés depuis qu’il est à la tête de la fédération départementale ont, selon eux, coulé le parti. "Le bureau fédéral considère catastrophiques les résultats obtenus par la coalition Wallu au vu des résultats proclamés. Cela n’est pas surprenant pour le bureau fédéral qui, en amont, a tiré la sonnette d’alarme", a noté Demba Niang dans une déclaration liminaire dans "leQuotidien".





"Il (Daouda Niang) a sapé les fondements de la cohésion du parti, déconstruit et déstructuré les organes de base en les contournant et en nommant des coordonnateurs (communaux) pour la plupart alimentaires", a-t-il poursuivi.





"A Rufisque, sur 54 mille 990 voix valablement exprimées dans les 3 communes, Wallu n’a obtenu que 4.16%, soit 5 conseillers : 1 à Rufisque-Est, 2 à l’ouest et 2 au nord. Pour la liste de la ville, elle a obtenu 2663 voix sur 54 807 voix", a détaillé Demba Niang, ne manquant pas de railler Daouda Niang pour les piètres scores enregistrés dans son centre de vote. "Le frère Daouda Niang, président de la fédération de Rufisque et banlieue, coordonnateur de la coalition Wallu, maire sortant vaincu, n’a eu que 6 voix dans son bureau de vote, 35 dans son centre de vote et 617 dans sa commune", a-t-il fait savoir.





"Devant cette situation alarmante, désastreuse d’un parti en déconfiture par la seule volonté d’un homme et en direction des Législatives de juillet 2022, prélude à la Présidentielle de 2024, il urge de situer les responsabilités, de nommer clairement les choses car ne pas les nommer est significatif de duplicité, de dissimulation et de complicité", a asséné le porte-parole du jour.