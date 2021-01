Rufisque : Hommes politiques et dignitaires Lébous en ordre de bataille contre la suppression de la Ville

La classe politique et la collectivité Léboue de la vieille ville, regroupées au sein du Comité d’initiative pour la défense des intérêts de Rufisque, s’opposent au projet de suppression annoncée de la Ville de Rufisque, informe Source A dans sa livraison du jour. D’ailleurs, rapporte le journal, un Mémorandum sera remis incessamment au chef de l’Etat, Macky Sall, pour informations et demande d’audience.Les frondeurs -parmi lesquels le député de la Majorité Seydou Diouf, Yatma Fall et Mamadou Diop Thioune du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct) et Abdou Salam Guèye du Conseil économique, social et environnemental (CESE)- sont prêts à proposer aux autorités la dissolution des trois communes déjà existantes (Est, Ouest et Nord), mais refusent que Rufisque, patrimoine mondial de l’Unesco, soit enterrée.