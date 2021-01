RUFISQUE : Le PS dit non à la suppression des villes

Le Parti Socialiste (PS) de Rufisque prend ses distances avec le chef de l’État, Macky Sall, en s’opposant à la suppression annoncée des villes.Dans Walf Quotidien, l’Union communale veut le maintien de sa Ville et des communes lesquelles sont, selon son Secrétaire général Abdou Karim Mbengue, des héritages d’un long processus constructif de décentralisation.Pour les socialistes de Rufisque, il faut aller de l’avant et non pas reculer.