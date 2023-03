Rupture avec Karim Wade : Oumar Sarr donne la raison

Dans un entretien paru ce lundi dans L’Observateur, Oumar Sarr a été interpellé sur ses relations avec le Président Wade et son fils, Karim, depuis qu’il a quitté le PDS pour créer le Parti des libéraux et démocrates/And Suqali et rejoindre la majorité présidentielle. Si avec le premier, «l’affection est restée intacte», avec le second un ressort s’est cassé.



«La rupture politique a distendu la relation personnellle avec Karim Wade, et c’est normal», a révélé l’actuel ministre des Mines et de la Géologue qui considère l’ancien ministre d’État comme «un frère». «Ses trois années de prison et combat que nous avions mené pour sa libération et sa réhabilitation politique avaient renforcé nos relations personnelles, a rembobiné Oumar Sarr. Il m’avait appelé quand j’étais malade de Covid et hospitalisé.»



Avec le Président Wade, en revanche, l’ancien numéro 2 du PDS revendique une «proximité politique inaltérable».