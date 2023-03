Saccage de la permanence de l’AFP, personnes «agressées»: Alioune Sarr étale sa colère

«Des personnes physiques et des infrastructures dont la permanence de l’AFP, notre parti, ont subi des agressions inqualifiables dans un pays de démocratie et dans un État de droit. Aucune cause ne peut justifier de tels actes aux antipodes des principes élémentaires du droit et de la citoyenneté ». Le coordonnateur national des cadres de l’Alliance des Forces de Progrès (Afp), Alioune Sarr revient ainsi sur les événements qui sont déroulés, hier jeudi 16 mars, lors de la convocation de l’opposant Ousmane Sonko devant le tribunal correctionnel pour le chef de prévention de diffamation.





L’ancien ministre du Commerce, de l'Industrie et du Secteur informel de soutenir que «pour préserver et consolider notre État de droit, nous devons tous et chacun, cultiver et promouvoir le respect mutuel, la tolérance et la paix, indispensables à notre commun vouloir de vie commune au Sénégal ».