Saccage des biens de personnalités politiques : La Fraternité républicaine invite l'État à faire régner l'ordre public

Dans la dynamique de consolidation de la paix et la stabilité sociale, le chef de l'État va lancer un dialogue social demain mercredi 31 mai. Cette initiation mérite une bonne appréciation de la part des citoyens, selon le docteur Jean-Baptiste Diouf.





«Conscient de l'importance de ce dialogue, la Fraternité république salue l'initiative du président de la République et invite tous les acteurs politiques, société civile, organisations syndicales, organisations féminines, jeunesses, patronat et acteurs de développement à répondre massivement à cet appel».





Selon lui, le dialogue social est un gage de stabilité, de cohésion sociale et de promotion de la démocratie que tous les acteurs doivent préserver, car la paix, la fraternité et la cohésion sociale sont l'identité sénégalaise.





Abordant la question du saccage des biens de certaines autorités publiques, la Fraternité républicaine condamne fermement ces actes et appelle les jeunes à plus de responsabilités et à l'État de faire régner l'ordre public et de sanctionner les auteurs de ces actes répréhensibles au sens de la loi. «L'État de droit doit être respecté et protégé par l'interdiction de la justice privée».





Par ailleurs, «dans sa politique sociale, le chef de l'État a inséré un programme spécial de modernisation des cités religieuses. C'est pourquoi la Fraternité républicaine remercie Macky Sall de sa bonne volonté de construire le nouveau sanctuaire de Popenguine».