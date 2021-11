[Vidéo] Saint-Louis : Alioune Badara Diop demande l’exclusion de Mary Teuw Niane de l’APR

Alioune Badara Diop, directeur général de l’Olac et par ailleurs responsable politique APR à Saint-Louis n’a pas été tendre avec son frère de même parti, le professeur Mary Teuw Niane. En effet, au cours d'une déclaration par rapport au dépôt des listes de la coalition BBY dans le département de Saint-Louis, le responsable apriste s'en est violemment pris au professeur Niane demandant son exclusion pure et simple de l’APR.







Pour Alioune Badara Diop, tout responsable dissident doit être sanctionné et exclu du parti. « Nous avons constaté pour le déplorer que certains camarades qui n’ont été pas investis dans la liste Benno, sont allés soutenir d’autres listes. Malheureusement nous ne pouvons pas rester sans réagir face à de tels comportements de défiance aux directives de l’autorité de la coalition. Pour les responsables et militants qui sont allés rejoindre certains partis de l’opposition, principalement le professeur Mary Teuw Niane, nous réclamons de sévères sanctions. Car, nous attendions qu’il assume ses responsabilités pour se retirer du parti APR et rendre le poste de PCA qu’il occupe en tant que responsable apériste dans le département. Puisqu'il ne l’a pas fait, nous demandons au président de la République et aux instances du parti son exclusion du parti. Et que le poste de PCA de Petrosen lui soit retiré et confié à des responsables émérites qui sont là en train de travailler jour et nuit pour l’émergence de notre région et du Sénégal » a déclaré Alioune Badara Diop.







Parlant des listes, le responsable apériste a indiqué qu’il n’a pas été facile de les confectionner. « Nous devons mettre 36 personnes pour les titulaires dont 18 hommes et 18 femmes. Cela n’a pas été facile du tout. Au nom du maire, au nom de tous les responsables des partis ici présents, nous remercions vivement les militants et les responsables engagés qui n’ont pas pu avoir de places sur nos listes. Mais malgré tout, ils sont restés sereins pour continuer avec nous. La coalition est composée de grands partis et de valeureux hommes et femmes, donc y élaborer des listes n’est pas chose aisée. Chacun des partis qui la compose, est en mesure de déposer sa propre liste. Mais vu le bilan d’abord du président Macky Sall sur plan national, l’appui qu’il a fait à notre département et à notre commune, combiné au bilan élogieux du maire Mansour Faye sur les compétences transférées, ces partis sont restés dans la coalition pour qu’on dépose une liste unique » s’est félicité Alioune Badara Diop.