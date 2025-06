Saint-Louis : Diéguy Diop évoque un « accueil glacial » pour le président Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectue depuis ce jeudi matin, et ce jusqu'à demain vendredi 13 juin, une visite de deux jours dans la région nord du pays. Mais à son arrivée à l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, c’est un silence frappant qui a accueilli le chef de l’État. Ni les responsables politiques locaux ni les militants ne se sont mobilisés pour le saluer.



Malgré un appel du gouverneur à 7 h 30, invitant les autorités à se rendre à l’aéroport, l’absence de mobilisation a été totale. Une scène qui tranche fortement avec les accueils populaires réservés à son prédécesseur Macky Sall, lors de ses déplacements dans la région.



Lors des précédentes visites présidentielles à Saint-Louis, la mobilisation populaire était impressionnante. Macky Sall avait été accueilli « par les airs, par l’eau et par la voie routière », selon les mots de Diéguy Diop Fall, directrice et figure politique locale. Elle souligne le rôle actif joué par les élus de la région à l’époque, notamment « l’honorable Aminata Guèye, l’honorable députée Fatou Thiam » et elle-même.



Au cours de sa visite, Bassirou Diomaye Faye s’est rendu à Ross Béthio, pour visiter une usine de déshydratation, un projet privé initié il y a plusieurs années. Il a également visité des projets financés par la KOICA et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), déjà inaugurés.



Mais malgré l’importance des sites visités, aucun engouement populaire n’a été noté. Les populations locales ont brillé par leur absence. Signe d’un désintérêt croissant ou d’un désaveu assumé ?



Selon Diéguy Diop Fall, cette situation reflète une réalité politique profonde dans la région : « Le Nord reste fidèle à ses fils. » Elle poursuit : « La région saigne de par ses fils emprisonnés à Rebeuss, tels que Monsieur le Maire Mansour Faye et Monsieur le Maire Farba Ngom. Les populations locales ne semblent pas prêtes à se laisser influencer par des politiciens qui ne répondent pas à leurs attentes. »



Et de conclure avec fermeté : « Bassirou Diomaye Faye ferait bien de prendre note de ce message et de revoir sa stratégie pour regagner la confiance des populations locales. »