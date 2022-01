Saint-Louis - Main tendue de Mansour Faye : Le "oui, mais" de Mary Teuw Niane

Mary Teuw Niane répond à la main tendue de Mansour Faye pour Saint-Louis

Le candidat malheureux à la mairie de Saint-Louis, Mary Teuw Niane, a réagi à la main tendue du ministre Mansour Faye. Ce, suite à l’appel lancé par ce dernier à l'endroit de tous les autres adversaires à s’unir autour de l’essentiel pour l’intérêt de la ville tricentenaire.





D’après « l’As Quotidien », l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et ses partisans ont répondu favorablement, même s’ils posent au préalable certaines conditions contrairement à ceux de Yewwi Askan Wi qui n'ont pas encore réagi.