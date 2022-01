Saint-Louis : Un responsable de Benno détourne des permis de conduire

D’après L’AS, un responsable de la majorité présidentielle, qui avait reçu 30 permis de conduire des mains du ministre des Transports, Mansour Faye, en a fait un détournement d’objectif.



À en croire les sources du journal, les permis de conduire étaient destinés à des jeunes résidant au niveau des quartiers Balacoss, Darou et Rue de Paris à Saint-Louis.



Chaque zone devait en recevoir 10, mais le proche collaborateur du ministre Mansour Faye a donné 5 permis à seulement deux zones et réservé les 20 permis à sa zone où il est menacé par l’opposition.



En colère après avoir appris la nouvelle, le ministre des Transports et maire de Saint-Louis lui a purement et simplement réclamé ses permis de conduire.