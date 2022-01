Saint-Louis : Un véhicule de Bby fonce sur des militants de Gox Yu Bess, une fille évacuée à l’hôpital (responsable)

Un Chauffeur de la coalition BBY fonce sur une jeune fille de Gox yu bess

L’information est donnée par Moussa Diop, candidat de la coalition Gox Yu Bess à Saint-Louis. Selon lui, le pire a été évité de justesse, mardi soir, dans la vieille ville.





«Nous étions en train de dérouler notre stratégie de proximité dans les quartiers de Diamaguene et Léona. Et vers les coups de 23 h, un véhicule pick-up vient foncer sur nous. Nous étions surpris, mais cinq minutes plus tard, le même véhicule revient à la charge et cette fois-ci, il heurte une jeune fille qui faisait partie de notre équipe. Elle est blessée et est évacuée à l’hôpital», a-t-il raconté sur la Rfm.





Monsieur Diop ajoute : «Nous l’avons poursuivi, parce qu’il a pris la fuite, et nous l’avons retrouvé stationné au niveau du siège de Benno à Ndioloffène.»





Le responsable politique révèle que le chauffeur, Y. Guèye, est le petit frère de l’honorable députée Aminata Guèye.