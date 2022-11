[Vidéo] Salaire dérisoire des auxiliaires de police : Le ministre du budget dément Guy Marius Sagna

Mamadou Moustapha Ba, ministre Budget

« Je suis surpris d’apprendre que des auxiliaires de police touchent 90 mille francs CFA de salaire par mois », a souligné le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. L’argentier de l’Etat a formellement démenti le député Guy Marius Sagna qui a soutenu que ces agents subalternes de la police percevaient un salaire dérisoire de 90 mille francs CFA par mois.





« Depuis juin 2022 les revalorisations de salaires dans la fonction publique varient entre 80 mille francs CFA et 300 mille francs CFA. Et puis le corps des auxiliaires n’existe plus. Il en restait 400 qui ont été reversés dans le corps des agents de police », déclare-t-il.