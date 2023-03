Salaires des députés : qui gagne combien depuis janvier ?

Le bulletin de salaire des députés a pris de l’épaisseur depuis janvier dernier. En effet, 700 000 francs CFA ont été augmentés à leurs émoluments.



Ce montant représente, selon Les Échos qui donne l’information, leur indemnité destinée à l’acquisition et l’entretien d’une voiture. Celle-ci a été adoptée après que le gouvernement, dans un souci de rationalisation des dépenses de l’État, a décidé de ne plus mettre à la disposition des parlementaires des véhicules de fonction.



Ainsi un député «simple», qui gagnait 1 350 000 francs CFA, se retrouve avec 2 050 000. Les présidents de commission, qui émargeaient à 1 650 000, touchent désormais 2 350 000. Les membres du bureau (vice-présidents, présidents de groupe et secrétaires élus) voient leurs revenus mensuels passer de 2 000 000 à 2 700 000.