Salaires indus : «Macky Sall a tout remboursé»

Dans son rapport sur les dépenses de personnel de l’État entre 2015 et 2018, la Cour des comptes a relevé que des agents de l’administration ont bénéficié de double paiement ou de paiements répétés de salaire le même mois. Dans son édition de ce lundi 3 juin, Libération, qui a levé le lièvre, est allé plus loin en donnant la parole à Charles Émile Abdou Ciss, qui était directeur de la Solde au moment des faits présumés.



Ce dernier informe que les agents concernés sont des ministres, des militaires, des policiers, des gendarmes, des médecins… «Bref, tous les corps de l’administration ont été concernés par ce système de double paiement de salaire», résume Charles Émile Abdou Ciss.



Le plus curieux, c’est que l’ancien Président Macky Sall faisait partie des bénéficiaires de ce dysfonctionnement du système de paiement des salaires des agents de l’État, d’après l’ancien directeur de la Solde.



Après avoir fait cette grosse révélation, le haut fonctionnaire assure que l’ancien chef de l’État, tout comme tous les bénéficiaires de cette faille du système, ont remboursé les montants dus. Jusqu’au dernier centime, jure-t-il. «Je lui ai envoyé des ordres de recettes et le Président Macky Sall a tout remboursé, rembobine Charles Émile Abdou Ciss. Comme toutes les autres autorités dans la même cause. Je n’avais épargné personne. C’est de l’argent public. Les bénéficiaires n’avaient pas le droit de faire l’objet de double paiement au détriment de la population.»