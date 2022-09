Salihou Keïta : « Le Président Macky Sall vient encore d’étaler toute sa lucidité »

Ce vendredi 16 septembre, le président de la République s’est adressé à la nation. Le discours du chef de l’Etat a tourné autour de 3 points : la situation politique -avec les dernières Législatives et les heurts enregistrés à l’Assemblée nationale-, les détails sur son futur gouvernement et la situation socio-économique du pays. C’est ce dernier aspect qui a retenu l’attention de Salihou Keïta, directeur général du CICES. Il a magnifié les engagements du Président à lutter contre l’inflation et l’augmentation du coût de la vie.



L’intégralité de sa note :



Le Président Macky SALL vient encore à travers son message de ce soir d’étaler toute la lucidité dont il ne cesse de faire montre.



Il est sorti à la suite de moults remous politiciens pour démontrer l’état sain de notre démocratie que tout le monde nous envie.



La finalité de la démocratie étant de s’occuper en priorité en ces moments de crises du bien-être des populations, le chef de l’Etat s’est engagé à accentuer la lutte contre l’inflation, l’augmentation du coût de la vie. Mais face à la crise de dimension mondiale dont personne ne maîtrise encore la fin, en homme averti le voilà qui rassure les populations. C’est en cela que nous saluons son discours serein qui s’adresse à l’ensemble des Sénégalais. Le Président Macky SALL a commencé par le social et va continuer dans ce secteur aussi important en nous faisant bénéficier d’un gouvernement de combat contre les difficultés de ses concitoyens, principalement les plus démunis.