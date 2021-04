Saliou Samb sur les enquêtes concernant les besoins des jeunes : "Peu parlent de financement"

Les responsables de la grande majorité (Bby) se sont réunis avec l’ensemble des jeunes qui avaient pour mission de faire des enquêtes sur l’employabilité dans le département de Mbour.

"On avait un objectif de 4000 enquêtes pour toutes les 16 communes mais avec la pugnacité des jeunes, leur persévérance, leur courage, leur témérité, ils sont arrivés à nous donner plus de 8000 questionnaires par rapport à l’employabilité des jeunes", a félicité Saliou Samb, président du Conseil départemental de Mbour.

Selon lui, les jeunes ont exprimé leur besoin concernant le programme sur l'emploi des jeunes.

"Plus de 45% des jeunes disent qu’ils ont besoin d’être beaucoup plus approchés, d’être guidés, il y a une partie vers la formation. Peu parlent de financement et c’est ça qui est paradoxale, ce n’est pas le financement direct qu’ils veulent. Ils veulent qu’on les forme d’abord et puis qu’on arrive à les diriger vers les métiers qui existent comme l’agriculture, la pêche, l’industrie, l’auto- emploi", affirme Saliou Samb.

Ensuite, les responsables politiques comptent répertorier les entreprises qui sont basées à Mbour afin de leur demander les types de formations, de métiers ou de professions ainsi que le profil qu'elles veulent et qu'elles sont prêtes à employer.

"Nous allons faire cette enquête et remonter les résultats vers l’autorité compétente. Ces entreprises-là doivent être accompagnées parce qu’elles sont pourvoyeuses d’emplois", assure Saliou Samb.