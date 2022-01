Samba SALL, nouveau Maire de DABALY, remercie ses militants et sympathisants

Elu maire de DABALY, au sortir de l’élection du 23 Janvier 2022, Monsieur SAMBA SALL plus jeune Maire de la région de Kaolack est à peine âgé de 36 ANS. Il a battu campagne sous la bannière de « EULEUK SENEGAL », il a devancé ses adversaires de 1014 VOIX.