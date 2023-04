Samba Sy souligne la nécessité “d’endiguer la prolifération de la mortalité routière”

Dans le cadre de la Journée africaine de de la Prévention des risques professionnels, le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions a pris part à une rencontre sous le thème : "La sécurité et santé au travail (SST) à l'épreuve de la sécurité routière : Quelle synergie d'action entre les acteurs publics et privés ?".



“Chers Partenaires du monde du travail,



Le Sénégal célèbre, ce 30 Avril 2023, la 27ème édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels, à l’instar des autres pays membres de l’IAPRP (Interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels).



A quelques encablures de la fête internationale du travail, moment ne pouvait être mieux choisie pour marquer encore une fois, notre plein engagement à la promotion des bonnes pratiques de sécurité et santé au travail



Cette journée dont le thème, pour cette année, porte sur La sécurité et santé au travail (SST) à l’épreuve de la sécurité routière : Quelle synergie d’action entre les acteurs publics et privés, clôture une série d’activités pour lesquelles nous avons noté la participation active et record des principaux acteurs au plan national, pendant tout le mois d’avril.



Durant un mois, les experts de tous bords ont passé en revue la problématique de la sécurité routière à laquelle nous faisons face quotidiennement, partager les expériences et les bonnes pratiques, mais surtout poser les jalons de la promotion de la culture de sécurité routière sur les lieux de travail.



Le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur la situation de la sécurité routière dans le monde, publié en 2018, fait état de 1,35 millions de décès évitables et 50 millions de traumatismes chaque année, liés à la circulation routière, ce qui pourrait entraver le développement durable de nos pays. Dans ce rapport, il est établi que les accidents de la route coûteraient à la plupart des pays du monde l’équivalent de 3% de leur Produit Intérieur Brut (PIB).



Le constat est unanimement partagé, la sécurité routière demeure une préoccupation d’ordre mondial, avec des conséquences économiques et sociales difficilement supportables, comme en attestent les statistiques de la Caisse de Sécurité sociale : 15 à 20% des cas d’accidents du travail enregistrés sont des accidents de trajet.



Conscient qu’un système de transport fonctionnel est indispensable au développement de notre pays, le Gouvernement du Sénégal a engagé d’importants investissements sur des projets structurants (TER , BRT,…) qui à terme contribueront à améliorer sensiblement la mobilité urbaine et la sécurité routière avec des modes de transport sûrs, performants et durables, car garantissant la réduction de l’empreinte carbone.



L’actualité récente marquée au Sénégal, par les tragiques accidents de la circulation survenus à Sikilo (Kaffirne) et Sakal (Louga) nous le confirme à suffisance. Ce qui, du reste, avait conduit le Gouvernement du Sénégal à adopter 22 mesures susceptibles préventives, à même de contribuer à juguler le fléau de l’insécurité routière.



La problématique de la sécurité routière est une question centrale nécessitant l’implication d’acteurs de divers horizons dans une synergie d’actions devant aboutir à la mise en œuvre d’une stratégie nationale de prévention efficace.



Je lance un appel pour un effort conjugué de la part de tous les acteurs pour endiguer la prolifération de la mortalité routière.



A cet effet, le Ministère en charge du Travail, en relation le Ministère chargé des Transports et les différents services nationaux intervenant dans le secteur des transports routiers et les partenaires, s’emploiera à davantage vulgariser les règles de sécurité sur les espaces de travail et sur les voies d’accès routiers.

Je suis persuadé que les recommandations formulées par les acteurs durant cette 27ème édition du Mois africain de la Prévention permettront d’adapter notre réglementation en matière de sécurité routière, de promouvoir l’éducation à la sécurité routière , d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention du risque routier dans les entreprises et d’assurer la protection sociale des travailleurs du secteurs des transports.”