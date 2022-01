Sanctions Cedeao : Macron à la tête de l’Union européenne, un danger pour le Mali, selon Boubacar Sèye

La France occupe, depuis le 1er janvier 2022, la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Pour le président de l'Ong Horizon sans frontières, Boubacar Sèye, cette fonction occupée par l’Etat français pourrait être préjudiciable au Mali.





«Aujourd’hui, Macron a pris la présidence de l’Union européenne et je crains que la France se serve de l’Europe comme marchepied pour ses intérêts au Mali. Parce que ce pays regorge de potentialités dont veut s’accaparer l’Occident. Donc, l’enjeu est éco-stratégique. A titre d’exemple, le Mali a la plus grande réserve d’or au monde. Le pays récolte plus de 4 milliards de dollars par année sur ses ressources aurifères. Donc, c’est tous ces éléments qui ont entraîné la situation dans laquelle se trouve actuellement le Mali», a-t-il déclaré ce mercredi en conférence de presse.





Déjà, ce mardi 11 janvier, le président Emmanuel Macron annonçait que la France et l’Union européenne soutenaient les sanctions de la Cedeao contre la junte au pouvoir au Mali. Devant cette situation qu’il qualifie d’injuste, Boubacar Sèye, accompagné de plusieurs mouvements et acteurs de la société civile, compte organiser une manifestation en soutien au peuple malien, ce 28 janvier, à la place de la Nation.





«C’est pour cela que nous avons décidé de nous lever et d’organiser cette manifestation vendredi et nous lançons un appel à l’ensemble du peuple sénégalais et des autres nationalités présentes sur le territoire à venir nombreux participer à la manifestation de ce vendredi à 15 h», annonce-t-il.