Sanctions contre le Mali : «Inacceptable !», peste la Csa

La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (Csa) s’indigne. Ceci, à la suite des «scandaleuses» sanctions prises contre le Mali par le Sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la Cedeao et de l'Uemoa.





En effet, par-delà les autorités de la transition, souligne-t-elle, ces sanctions extrêmes frappent injustement, de plein fouet, toutes les couches sociales du peuple malien. Alors que depuis une décennie, le pays est englué dans une complexe et profonde crise multidimensionnelle qui hypothèque dangereusement l'avenir de la nation malienne.





Au lieu d'aider à la résolution de cette crise, ces sanctions voulues par les chefs d'Etat ouest-africains contribuent, sans aucun doute, à son aggravation sur tous les plans.





«C'est inacceptable ! », peste la confédération. «C'est pourquoi, la Csa condamne avec la dernière énergie ces sanctions dénuées de tout sens de la mesure et appliquées contre le peuple malien. Elle exprime sa profonde solidarité aux travailleurs et au peuple malien à qui est imposée une douloureuse et injuste épreuve», ont soutenu les membres.