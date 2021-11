Sandiara : Des militants contestent la désignation de Dr Serigne Gueye Diop et intègrent une coalition adverse

Membres de première heure de l'Alliance pour la République (Apr), des militants ont décidé de ne pas voter pour le choix du président Macky Sall à Sandiara. Ils ont décidé d'accompagner une autre Coalition.



Même s'ils réaffirment davantage leur appartenance et leur ancrage au sein de l'Apr, ils ont quand même choisi de s'affilier avec un autre candidat. En effet, le choix du Président Macky Sall est porté sur la personne de l'actuel maire Dr Serigne Gueye Diop. Un choix que Amath Séne et ses camarades renient.



"Sandiara a une belle image à l'extérieur. Mais nous qui habitons dans la commune savons que l'image que Sandiara montre aux gens de l'extérieur est en porte-à-faux avec ce qui se passe réellement. Nous voulons changer ce système qui est là depuis 2014. En ces temps nous avions espoir que quand on met des hommes qui arrivent à mettre sur pied un système, ce système devrait répondre et épouser les attentes du Pse dans le domaine économique et les attentes de la population", a indiqué Amath Séne membre l'Apr.



Il ajoute : "Malheureusement au fur et à mesure que nous avançons nous en tant que acteurs de la collectivité locale, nous nous sommes rendu compte qu'on nous avait écartés. On ne nous implique dans rien. 7 ans durant, le système fonctionne dans un sens que nous ne souhaitions pas. La gestion de la municipalité ne prend pas en compte l'économie locale moteur de l'amélioration des conditions de vie des populations et de développement. Tout est axé sur des entreprises étrangères qui prennent nos enfants pour des négriers. Au lieu de lutter pour le chômage des jeunes, elles creusent davantage le fossé économique et de la pauvreté".



A l'en croire, les attentes et besoins des agriculteurs et des éleveurs ne sont pas aussi prises en compte à Sandiara.



Aussi, il fustige la manière dont le candidat devant porter la candidature de Apr c'est fait.



"La désignation du candidat s'est fait en catimini. J'ai formulé notre volonté de changer d'équipe mais on ne nous a pas impliqués", juge-t-il.



Gagner ensemble, gérer ensemble a été un vain mot dans la commune car les militants se sentent écartés, déclarent Amath Séne et ses camarades.