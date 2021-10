Sandiara : Le farouche opposant du maire devient son allié

Serigne Gueye Diop maire de Sandiara

Après 7 longues années de farouches et âpres oppositions, Nahla Tine a décidé de rejoindre le maire de Sandiara Serigne Gueye Diop.





En politique, seuls les montagnes ne se retrouvent pas serait-t-on même tenté de dire.

L'opposant qui a milité au Pds depuis plus de 20 ans et qui ne manquait jamais d'être très acerbe contre l'édile de cette ville, a fini par dire oui à la politique de Serigne Gueye Diop. Les projets et acquis de la mairie auront raison de lui dira-t-il.





"Durant 7 ans, il y a eu beaucoup d'acquis. Le maire a complètement changé le visage de Sandiara. Alors pourquoi ne pas cheminer avec lui. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas meilleur profil pour le développement de Sandiara que lui. Aujourd'hui je le rejoins pour l'intérêt de Sandiara", a assuré Nahla Tine. Il indique en outre qu'il n'y a pas de deal entre l'édile et lui. Mieux qu'il n'a pas rejoint le maire pour obtenir un poste.





Du côté de la mairie, on affirme que l'intérêt de Sandiara prime, mieux que personne n'est indispensable mais tout le monde est utile.