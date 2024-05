Sandiara : Les agents de la mairie mettent en garde les détracteurs des autorités étatiques

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop n'a plus de souci à se faire après les multiples critiques et attaques sur la gestion antérieure de la municipalité qu'il dirigeait.







Les agents de la mairie de Sandiara (Mbour) ont décidé de s'ériger en bouclier pour le défendre. Ils ont réitéré leur engagement derrière l'ancien maire, qui a démissionné après sa nomination dans le gouvernement du Premier ministre, Ousmane Sonko.





«Il faut que les gens sachent raison garder. On ne joue pas avec les autorités. On ne doit pas parler d'une autorité en disant de mauvaises choses. Nous les invitons à cesser leurs attaques contre Dr Serigne Gueye Diop. Si on ne le remercie pas, il faut le laisser tranquille et le laisser travailler. On acceptera plus qu'on attaque Dr Serigne Gueye Diop, ni le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui habite à quelques encablures de Sandiara. On sera les sentinelles de son régime », prévient l'adjoint au maire, Mouhamed Faye.





L'équipe municipale n'a pas manqué de se prononcer sur les hectares que le maire de Sandiara aurait octroyés au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.





«Nous sommes des agriculteurs. Le pêcheur a le droit d'avoir une pirogue pour pêcher, comme le cultivateur a le droit d'avoir des terres pour cultiver. Sandiara et Ndiaganiao, c'est la même chose. Le Chef de l’État a des parents à Sandiara, c'est un agriculteur qui a le droit d'avoir des terres pour cultiver », dit Mouhamed Faye.









Il poursuit : « Son grand-père et son père étaient des cultivateurs, donc pourquoi ne devrait-il pas avoir des terres pour cultiver? Les gens parlent sans savoir de quoi il est question. Il faut aller vers l'information pour comprendre »,