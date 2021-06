[Photos] Sangalkam : Les populations des cités s'engagent aux côtés du maire Oumar Guèye

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Porte-parole du Gouvernement, a effectué une visite, samedi 19 juin 2021, dans des quartiers nouvellement rattachés à la commune de Sangalkam : cités Sir, Salama, Médinatoul Mounawara , Safco, Almadies II, ADD et Diaraf 1 et 2. Au cours de la visite, Oumar Guèye a constaté de visu les difficultés des populations. Accueilli chaleureusement par les populations, le maire de Sangalkam a promis d'apporter des solutions aux problèmes soulevés par les habitants.





Cette visite fait suite à l'audience accordée par le ministre en charge des Collectivités territoriales au Collectif des habitants des cités nommées supra. Accueilli chaleureusement par les populations, Oumar Guèye constate lui-même le défaut d'éclairage public auquel il compte apporter des solutions. « La commune, a-t-il rappelé, est créée pour régler certaines difficultés à travers son budget telles que l'éclairage public". Très pratique, le maire de Sangalkam promet que "dès la semaine prochaine, des techniciens viendront régler cette situation". Dans la même dynamique, il a regretté le fait que ces populations n'ont pas d'établissements scolaires et de postes de santé. «L'éducation comme la santé sont des compétences transférées; les ressources collectées dans ces différentes cités peuvent vraiment permettre de réaliser ces infrastructures », a-t-il précisé. « Désormais, puisque vous faites partie de la commune de Sangalkam, nous allons régler ces manquements », a-t- il lancé.





Quant aux problèmes d'accessibilité, d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales, ils devront être pris en charge par les programmes spéciaux exécutés par le gouvernement. «Il y a des programmes importants initiés par le Président Macky Sall comme Promovilles et le programme spécial de pavage. Nous allons travailler pour qu'ils interviennent dans cette zone pour régler définitivement la problématique de l'accessibilité », a en outre promis le maire de Sangalkam. Et de poursuivre, « pour l'assainissement et l'évacuation des eaux pluviales, il y a le Programme décennal de Lutte contre les Inondations initié par le Chef de l'État, nous allons échanger sur le sujet avec le ministre en charge de l'Assainissement pour intégrer ces cités dans ce programme ». En attendant la réalisation des travaux structurants, cette année, un système provisoire sera trouvé pour évacuer l'eau durant le prochain hivernage.





Au cours de cette visite, le ministre en charge des Collectivités territoriales a rassuré les populations sur son engagement à sécuriser les zones dédiées à la construction des écoles, des postes de santé et des espaces verts.





Les représentants des jeunes, des sages et des femmes ont pris la parole pour exprimer leur engagement aux côtés du maire de Sangalkam. « Le ministre Oumar Guèye a pris le temps de visiter toutes les cités pour constater de lui-même nos problèmes, nous saluons vraiment cette démarche. C'est pourquoi, nous avons adhéré à la politique de développement local du maire de Sangalkam», a déclaré le Président du Collectif des différentes cités situées sur le rond-point Sédima jusqu'à Keur Ndiaye Lô. « Nous n'avons jamais rencontré notre ancien maire; vous êtes venus pour régler nos souffrances; vous avez notre soutien parce que nous sommes sûrs que vous allez changer le visage des cités », a indiqué Abdoulaye Diallo. La visite s'est déroulée en présence de grands responsables politiques de Keur Ndiaye Lô comme Elhadji Baye Ass Samb et Adjaratou Peulh Guèye, de Mara Thioub du village de Darou Thioub, du premier adjoint au maire de Bambilor Landing Mbengue et d'autres responsables des autres communes de l'arrondissement de Sangalkam.