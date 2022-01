Scandales à répétition : Mamadou Lamine Diallo note une « chute des valeurs chez BBY »

Les scandales à répétitions

« En 2009, Macky Sall parlait de Dekkal Ngor, faisant revivre la dignité. Puis, en accédant au pouvoir, il parlait de gouvernance sobre et vertueuse en commençant par la traque des biens mal acquis, pour 150 à 258 milliards selon les PM. Touré ou Dionne. En dehors des chèques déposés par Mimi Touré avec force de tam-tam, il n’y a aucune traçabilité, ni visibilité sur les sommes supposément récupérées ». Lavis est de Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki dans son questionnement hebdomadaire.





A l’en croire, « Les scandales à répétition font froid au dos. Comment la Poste peut devoir 200 milliards à l’Etat du Sénégal ? Où est passé cet argent? Qui en a profité ? Le plus grave, un rapport du FMI avait alerté et j’en avais parlé. A l’époque, on en était à environ 130 milliards. C’est donc fait exprès, du Maatey ».





« Il y a une dégradation des valeurs, le « ngor » de l’APR a été enterré. A la place, pousse une dynamique d’anti-valeurs, détournements assumés de l’argent public comme à la Poste, du patrimoine immobilier de l’Etat sous forme de baux à des amis du régime, trafic de faux billets, de passeports diplomatiques, utilisation des dépenses de fonctionnement pour payer des salaires dans les ministères, agressions contre les Miss Sénégal, etc » ajoute le leader de Tekki.