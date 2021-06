Scènes de violences dans l’arène politique: Le maire de Dalifort sort de sa réserve

Le Maire de Dalifort Mamadou Mbengue parle de la violence lors de la Tournée de Macky

Le successeur d’Idrissa Diallo à la tête de la mairie de Dalifort-Foirail s’est exprimé sur les violences qui ont émaillé la tournée économique du Chef de l’Etat, Macky Sall, à Saint-Louis et à Matam dans la période du 12 au 19 juin dernier. D’emblée, Mamadou Mbengue a fait savoir que le Président prône une démocratie pacifique. «Le Sénégal est une référence en matière de respect des droits et libertés reconnus par la constitution.





Pour autant, la violence et la défiance de l’autorité n’ont jamais été des solutions pour manifester un mécontentement ou revendiquer un mieux être. Le Président Macky Sall en homme averti, appelle la population en ce sens en les invitant à lui soumettre leurs doléances pacifiquement dans le respect et la convivialité car il est à la tête du pays pour le bien-être des sénégalais », a soutenu le maire, membre de l’Alliance pour la République (APR).





En effet, dit-il, la violence, même justifiée ou légitime ne peut être acceptée dans un pays de droits comme le Sénégal où les manifestations sont toujours autorisées s’il n’y a pas de risque de trouble à l’ordre public.





«À ceux qui ont brûlé la maison familiale du Président de la République peut être est ce l'incompréhension qui vous a poussé à cette extrémité, mais... »





«À ceux qui ont brûlé la maison familiale du Président de la République peut être est ce l'incompréhension qui vous a poussé à cette extrémité. Mais l’élégance républicaine exigerait une autre démarche de votre part nonobstant la situation. Et vu sa maturité et sa compréhension, il a décidé de vous recevoir pour vous montrer que c’était simplement une exigence liée au protocole et rien d’autre », souligne-t-il. Avant d’avancer: « À ceux qui ont opté comme méthode, la défiance de l’autorité pour une raison ou pour une autre, nous pensons que Macky Sall vous a donné le moyen pour faire passer vos messages car il est conscient que malgré les nombreux efforts qui ont été faits, le chantier reste vaste. Il est donc naturel que des problèmes lui soient soumis pour qu’il y apporte les solutions idoines ».





Mamadou Mbengue a, de ce fait, argué que même si des fois, il est important de comprendre les raisons qui ont poussé une personne à user de la violence pour montrer son désaccord, il est tout autant plus nécessaire de préciser que la violence ne peut être tolérer dans un Etat de droit, dans un État démocratique pour quelques raisons que se soient.









« Nous osons espérer, qu’après le message très clair du Chef de l’Etat, des attitudes plus responsables seront adoptées pour les revendications », croît le maire de Dalifort-Foirail.