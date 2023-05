Scènes entre Macky Sall, Khalifa Sall et Barth : La réaction vive de la coalition Yewwi Askan Wi

Les accolades, poignées de main, et autres congratulations hier entre Macky Sall, Khalifa Sall et Barthélémy Dias, à l’occasion de l’ouverture du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire, n’ont pas plu au sein de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW).