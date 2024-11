Scrutin du 17 novembre : Dr. Babacar Diop salue la maturité des Thiessois

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, Président des Forces démocratiques et sociales du Sénégal (FDS)-Les Guelwaars, a adressé ses vifs remerciements aux populations thiessoises pour le scrutin du dimanche 17 novembre 2024 qui s’est déroulé dans «le calme et la sérénité». Cela, dit-il, «illustre, une fois encore, la maturité de notre peuple et la force de la démocratie sénégalaise».





«En mon nom, FDS-Les Guelwaars adresse ses félicitations les plus chaleureuses aux candidats de la liste PASTEF ainsi qu’à l’ensemble des alliés, militants et sympathisants, pour cette belle victoire», dit-il.





Le maire a également décerné une note positive au travail remarquable accompli par l'administration.