Scrutin du 23 janvier : La Lsdh invite l'administration à la neutralité et à l'impartialité

À deux jours des élections départementales et municipales, la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) exhorte les principaux acteurs à l'apaisement pour la consolidation des acquis démocratiques au Sénégal. Aux démembrements de l'État, elle appelle à la neutralité et à l'impartialité.